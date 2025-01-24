Мировые цены на нефть

В четверг, 23 января, нефть завершила торговую сессию с существенным спадом. Рынок нефти отреагировал на заявления Трампа во Всемирном экономическом форуме. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Кроме того, на стоимость нефти давили неопределенность относительно того, как предложенные Трампом тарифы и энергетическая политика повлияют на глобальный экономический рост и спрос на энергоносители.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 71 цент или на 0,9% за день. Сорт нефти завершил торги с ценой на уровне 78,29 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 82 цента или на 1,09% до 74,62 доллара за баррель.

Напомним, что цены на нефть падают после инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января. В частности, это связано с тем, что он планирует увеличить объемы добычи нефти в стране.