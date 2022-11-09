Американська нафта торгується нижче психологічного рівня: чому ціна падає

Ціни на нафту продовжують падати. Які фактори відіграли важливу роль під час торгів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні новини про ціни на нафту

Торги у вівторок, 8 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 95,11 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 2,88 долара.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 88,49 долара за барель. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подешевшало на 3,38 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 95,36 долара за барель (- 2,61 долара);

за барель (- 2,61 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,52 долара за барель (- 3,31 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Нафта продовжує падати в ціні. Це стосується обох марок нафти. Одним із важливих факторів вплину на ринок стали проміжні вибори у США, а точніше побоювання щодо офіційних результатів.

Китай також все ще відіграє важливу роль для цін на нафтові котирування. Під час останньої торгової сесії вагання щодо попиту на пальну у цій країні підштовхнули нафту до знецінення. Усе через нові випадки коронавірусу, повідомляє видання Reuters.

Прогнози від експертів:

Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

може зрости до за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору. Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів , а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.

Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у , а у 2023 році ціна впаде до Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.

Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.