Американская нефть торгуется ниже психологического уровня: почему цена падает

Цены на нефть продолжают падать. Какие факторы сыграли важную роль во время торгов – читайте в материале 24 канала.

Последние новости о ценах на нефть

Торги во вторник, 8 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 95,11 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 2,88 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 88,49 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подешевело на 3,38 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,36 доллара за баррель (- 2,61 доллара);

за баррель (- 2,61 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,52 доллара за баррель (- 3,31 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

Нефть продолжает падать в цене. Это касается обеих марок нефти. Одним из важных факторов влияния на рынок стали промежуточные выборы в США, а точнее опасения по поводу официальных результатов.

Китай также все еще играет немаловажную роль для цен на нефтяные котировки. Во время последней торговой сессии колебания спроса на горючее в этой стране подтолкнули нефть к обесцениванию. Все из-за новых случаев коронавируса, сообщает издание Reuters.

Прогнозы от экспертов:

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

может возрасти до за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. В то время как эксперты по Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов , а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.

Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в , а в 2023 году цена упадет до Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.