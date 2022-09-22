Ціни на нафту продовжують стрімко падати: до чого тут США

Ціни на нафту продовжують падати. Скільки коштують барелі під марками Brent та WTI, а також яке рішення вплинуло на котирування – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

На торгах у середу, 21 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 89,80 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,90%. Проте у порівнянні з попереднім днем, вартість сировини подешевшала на 1,02 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Тоді як жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 83,05 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI подешевшала на 1,44 долара. Але з початку торгової сесії ця марка втратила 1,06%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 89,87 долара за барель (- 1 долар),

за барель (- 1 долар), барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,01 долара (- 1,44 долара).

Що відбувається на ринку нафти

У середу, 21 вересня, ціни на нафту впали приблизно на 1% й майже до мінімуму за 2 тижні на фоні рішення Федерального резерву США щодо чергового підняття базової ставки, пише видання Reuters.

Американський центробанк пішов на цей крок, аби вгамувати інфляцію у країні. Вважають, що це може спричинити зменшення двох важливих показників. Йдеться про:

економічну активність,

попит на нафту.

Прогнози щодо цін на нафту :