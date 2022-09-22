Ціни на нафту продовжують стрімко падати: до чого тут США
Ціни на нафту продовжують падати. Скільки коштують барелі під марками Brent та WTI, а також яке рішення вплинуло на котирування – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
На торгах у середу, 21 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 89,80 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,90%. Проте у порівнянні з попереднім днем, вартість сировини подешевшала на 1,02 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Тоді як жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 83,05 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI подешевшала на 1,44 долара. Але з початку торгової сесії ця марка втратила 1,06%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 89,87 долара за барель (- 1 долар),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,01 долара (- 1,44 долара).
Що відбувається на ринку нафти
У середу, 21 вересня, ціни на нафту впали приблизно на 1% й майже до мінімуму за 2 тижні на фоні рішення Федерального резерву США щодо чергового підняття базової ставки, пише видання Reuters.
Американський центробанк пішов на цей крок, аби вгамувати інфляцію у країні. Вважають, що це може спричинити зменшення двох важливих показників. Йдеться про:
- економічну активність,
- попит на нафту.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.