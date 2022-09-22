Цены на нефть продолжают стремительно падать: при чем здесь США

Цены на нефть продолжают падать. Сколько стоят баррели под марками Brent и WTI, а также какое решение повлияло на котировки – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

На торгах в среду, 21 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 89,80 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,90%. Однако по сравнению с предыдущим днем, стоимость сырья подешевела на 1,02 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то время как октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 83,05 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI подешевела на 1,44 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка потеряла 1,06%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 89,87 доллара за баррель (-1 доллар),

за баррель (-1 доллар), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,01 доллара (-1,44 доллара).

Что происходит на рынке нефти

В среду, 21 сентября, цены на нефть упали примерно на 1% и почти до минимума за 2 недели на фоне решения Федерального резерва США по поводу очередного поднятия базовой ставки, пишет издание Reuters.

Американский центробанк пошел на этот шаг, чтобы унять инфляцию в стране. Считается, что это может привести к уменьшению двух важных показателей. Речь идет о:

экономической активности,

спросе на нефть.

Прогнозы по ценам на нефть :