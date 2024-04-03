Ціни на нафту досягнули пікового рівня з осені: що відбувається на ринку

Нафта знову демонструє позитивну динаміку на ринку. Цього разу на перший план вийшли Близький Схід та атаки на російську інфраструктуру. Про головні коливання та зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта на ринку

Минулий торговий день, 2 квітня, нафта Brent завершила з ціною на рівні 88,92 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,5 долара або 1,7%. Піком за день була ціна на рівні 89,08 долара за барель.

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Американська нафта, яка відома під брендом WTI, подорожчала на 1,44 долара або 1‚7%, досягнувши 85,15 долара за барель, згідно з даними Reuters. Максимально за день сировина дорожчала до 85,46 долара за барель, що також стало найвищим рівнем з жовтня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 89,05 долара за барель (+ 0,15%)

Контракти WTI торгуються за ціною 85,24 долара за барель (+ 0,11%).

Нафта знову дорожчає

У першому кварталі 2024 року нафта суттєво подорожчала . Марка нафти Brent зросла в ціні на 13,6%, а WTI додала 16,1%. Крім того, сировина демонструвала позитивну динаміку і протягом минулого тижня : нафта Brent подорожчала на 2,4%, а WTI додала в ціні приблизно 3,2%.

Ринок нафти відреагував зростанням на загострення конфлікту на Близькому Сході. Також на динаміку цін на нафту вплинули нові атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії. На цьому фоні, ціна нафти Brent перетнула позначку у 89 доларів за барель вперше з жовтня, інформує видання Reuters.