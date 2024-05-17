Нафта продовжує дорожчати завдяки двом світовим лідерам та Україні

Нафта завершує тиждень із позитивною динамікою. Зростання цін підтримують сигнали з найбільших економік світу. Також на динаміку на ринку впливають дії України.

Як змінилася вартість нафти

Під час торгів у п'ятницю, 17 травня, нафта Brent подорожчала на 5 центів. Вартість сировини коливається на рівні 83,32 долара за барель.

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Паралельно нафта WTI додала в ціні 3 центи. Відтак контракти на американську сировину торгуються на рівні 79,20 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,39 долара за барель (+ 0,14%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,26 долара за барель (+ 0,04%).

Основні фактори впливу на ринку

Росія продовжує отримувати доходи від експорту нафти. Ба більше, ця сума навіть зросла на 11% з початку року. Водночас на ринку фіксують зменшення обсягів експорту російської нафти.

У п'ятницю ситуацію на ринку нафти описують як стабільну. Еталонні бренди нафти демонструють позитивну динаміку. Ціни підтримують сигнали про збільшення попиту на нафту у двох передових економіках. Йдеться про США та Китай. Зокрема, марка нафти Brent уперше за три тижні вийшла на тижневий приріст. З іншої сторони, нафтовий брокер з PVM також відмітив атаки українських дронів на російську нафтову інфраструктуру.