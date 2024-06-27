США спровокували падіння цін на нафту, але є фактор Близького Сходу

Нафта повернулася до знецінення після неочікуваних новин з США. Проте є фактор, який стримав падіння цін на ринку.

Скільки коштує нафта

Під час торгів у четвер, 27 червня, нафта Brent подешевшала на 6 центів або 0,1%. Сировина торгується на рівні 85,19 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 10 центів або на 0,1%. Американська сировина торгується на рівні 80,80 долара за барель інформує Reuters. Обидві марки нафти попередню торгову сесію завершили із незначним зростанням.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,67 долара за барель (+ 0,49%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,29 долара за барель (+ 0,48%).

Згідно з даними MarketWatch, що з січня 2024 року нафта Brent подорожчала майже на 10,07%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 13,92%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта дешевшає на ринку адже неочікуване зростання резервів у США сколихнули побоювання щодо сповільнення попиту зі сторони найбільшого споживача сировини у світі.

Проте падіння цін на нафту було обмежене через боязнь, що потенційне розширення війни в Секторі Газа може зашкодити постачанню сировини з Близького Сходу.

Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.