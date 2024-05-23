США продовжують провокувати знецінення нафти

Нафта продовжує знецінюватися на ринку. Ба більше, з'явилася нова загроза для попиту на сировину. Усе через першу економіку світу.

Від чого залежить динаміка на ринку нафти

У четвер, 23 травня, ціни на нафту продовжують знижуватися. Таку динаміку фіксують на ринку четверту торгову сесію поспіль. На сьогодні на ринок впливають дискусії центрального банку США.

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Йдеться про те, що Федеральний резерв обговорює посилення монетарної політики (процентні ставки), якщо інфляція не буде спадати. Цей крок може вдарити по попиту на нафту, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,79 долара за барель (- 0,13%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,38 долара за барель (- 0,24%).

Як змінилася вартість нафти

Нафта Brent подешевшала на 20 центів або 0,2%. Сировина торгується на рівні 81,70 долара за барель. Натомість нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 29 центів або 0,4%. Американська сировина, також відома на ринку як WTI, наразі коштує 77,28 долара за барель. Минулу торгову сесію, 22 травня, обидві торгові марки завершили зі спадом на понад 1%.