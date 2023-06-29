Неочікуваний поворот: нафта стрімко підскочила в ціні

На ринку нафти зафіксували досить різку зміну цінової динаміки. Важливу роль для ринку відіграли нові дані про США. Більше про ключові зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У середу, 28 червня, нафта марки Brent завершила торги з ціною на рівні 74,03 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,77 долара або 2,5%

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Ф'ючерси на West Texas Intermediate на кінець сесії торгувалися на рівні 69,56 долара за барель. Ця марка нафти виросла в ціні на 1,86 долара або 2,8%, повідомляє Reuters.

Український економіст Олег Гетман детально пояснив, як вплине на Росію зміна валютного фактора у рамках отримання прибутків від продажу нафти. Експерт також розповів про подальші перспективи держави-агресорки.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 73,62 долара за барель (+ 1,88%);

за барель (+ 1,88%); Марка WTI торгується на рівні 69,17 долара за барель (+ 2,17%).

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафту під час сьогоднішніх торгів зросли в середньому на 3%. Усе через більше, ніж очікували зменшення обсягів резервів сировини у США. Таку динаміку фіксують другий тиждень поспіль.

Цей фактор перевершив очікування щодо подальшого підвищення процентної ставки світовими центробанками, що може спровокувати сповільнення глобальної економіки, а також призвести до скорочення попиту на ринку, пише видання Reuters.