Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

У середу, 24 квітня, нафта Brent завершила торги з ціною на рівні 88,02 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,40 долара або 0,45%.

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Контракти на нафту WTI впали в ціні на 55 центів або 0,66% до 82,81 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 88,02 долара за барель (- 0,45%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,83 долара за барель (+ 0,02%).

Що впливає на вартість нафти

Нафта завершила чергову торгову сесію зі зниженням цін, оскільки на ринок впливали два фактори. По-перше, побоювання щодо конфлікту на Близькому Сході ослабли. По-друге, у США зафіксували сповільнення ділової активності. Проте зменшення запасів сирої нафти у США зупинило цінові втрати на ринку нафти.