Близький Схід продовжує "палати": як це впливає на вартість нафти

Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися. Це впливає на ринок нафти та цінову динаміку. Більше про останні зміни – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 30 січня, нафта Brent зросла в ціні на 25 центів або 0,3%. Вартість сировини наразі коливається на рівні 82,65 долара за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) за аналогічний період подорожчали на 31 цент або 0,4% до 77,09 долара за барель, інформує видання CNBC.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,23 долара за барель (- 0,21%)

Контракти WTI торгуються за ціною 76,69 долара за барель (- 0,12%).

Попередню торгову сесію нафта закінчила, зафіксувавши істотний спад. Нафта Brent подешевшала на 1,15 долара або 1,4% до 82,40 долара за барель. Натомість контракти на американську нафту просіли в ціні на 1,23 долара або 1,6%. Ціна на WTI зупинилася на рівні 76,78 долара за барель, повідомляє Reuters.

Які фактори впливають на ринок нафти

У вівторок ціни на нафту повернули до зростання через те, що ескалація на Близькому Сході зростає. Це призводить до посилення фактору занепокоєння щодо постачання нафти, пише CNBC.

Тоді як головна причина падіння цін у понеділок – зростання занепокоєння через проблеми на ринку нерухомості у Китаї, який є головним імпортером нафти у світі. Через це трейдери були вимушені провести переоцінку премію на ризик щодо постачання сировини через зростання ескалації на Близькому Сході, за даними Reuters.