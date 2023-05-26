Російський чиновник підштовхнув нафту до знецінення
Ринок нафти очікує на результати наступної зустрічі ОПЕК+, проте складно спрогнозувати, яке рішення ухвалять. Один з прогнозів поділилися у Росії. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Останні зміни на ринку нафти
У четвер, 25 травня, ф'ючерси на нафту Brent подешевшала до 76,25 долара за барель. Сировина подешевшала на 2,10 долара або 2,7%.
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Марка нафти West Texas Intermediate, завершила минулий торговий день з ціною на рівні 71,83 долара за барель. Вартість чорного золота з США впала на 2,51 долара або 3,4%, інформує Reuters.
Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Барель нафти Brent коштує 76,10 долара за барель (- 2,88%);
- Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 71,85 долара за барель (- 3,35%).
Що впливає на динаміку цін
Загалом ціни на нафту впали під час останньої торгової сесії через заяву російського чиновника, який применшив перспективу подальшого скорочення обсягів видобування сировини країнами ОПЕК+. Зустріч нафтового картелю, де будуть обговорювати питання, запланована на наступний тиждень.
Нагадаємо, що за останні кілька тижнів обсяги постачання з країн ОПЕК+ та Канади стали меншими. Крім того, Міжнародне енергетичне агентство очікує, що попит буде випереджати пропозицію на 2 мільйони барелів на день у другій половині 2023 року. Експерти вважають, що 60% цього зростання припаде саме на Китай.