Як змінилися ціни на нафту на тлі важливих сигналів з першої економіки світу

Нафта зростає в ціні на тлі очікувань щодо подальших кроків центрального банку США. Також ринок визначив важливість для себе рішення Джо Байдена щодо виборів.

Як змінилися ціни на нафту

У понеділок, 22 липня 2024 року, нафта Brent подорожчала на 32 центи або 0,39% з початку торгів. Сировина торгується на рівні 82,95 долара за барель.

Читайте також У Китаї наростають економічні проблеми: як намагаються врятувати ситуацію

Водночас нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 34 центи або 0,42%. Американська нафта торгується на рівні 80,47 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,55 долара за барель (- 0,10%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,94 долара за барель (- 0,24%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта почала новий тиждень зі зростання на ринку, оскільки інвестори чекали на подальші ознаки того, що центральний банк США може змінити свою монетарну політику.

Йдеться про зниження процентних ставок вже у вересні 2024 року. Водночас рішення Джо Байдена достроково завершити свою передвиборчу кампанію не стало головним фактором впливу для ринку нафти.