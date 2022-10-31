Нафта продовжує дешевшати через Китай: що відбувається

Ціни на нафту продовжують падати. Усе через два важливих фактори, пов'язані з Китаєм. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

У понеділок, 31 жовтня, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 94,69 долара. З початку сесії котирування цієї марки подешевшали на 1,13%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулою п'ятницею сировина подешевшала на 1,35 долара.

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Паралельно контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 86,27 долара за барель. Від початку торгів ця марка втратила 1,85%. Тоді як порівняно з торгами у п'ятницю, ціна впала на 1,82 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 94,66 долара за барель (-1,31 долара);

за барель (-1,31 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 86,59 долара за барель (-1,36 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту продовжують падати. Остерігаються, що Китаї, який є другою економікою у світі та одним із найбільших імпортерів сировини, можуть вкотре розширити обмеження задля боротьби з коронавірусом.

Відповідно, це може негативно вплинути на попит. Ще один фактор, який підштовхнув ціни до падіння – слабші, ніж очікували дані щодо активності виробництв у Китаї, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів: