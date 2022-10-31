Нафта продовжує дешевшати через Китай: що відбувається
Ціни на нафту продовжують падати. Усе через два важливих фактори, пов'язані з Китаєм. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуальні дані про ціни на нафту
У понеділок, 31 жовтня, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 94,69 долара. З початку сесії котирування цієї марки подешевшали на 1,13%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулою п'ятницею сировина подешевшала на 1,35 долара.
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Паралельно контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 86,27 долара за барель. Від початку торгів ця марка втратила 1,85%. Тоді як порівняно з торгами у п'ятницю, ціна впала на 1,82 долара.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 94,66 долара за барель (-1,31 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 86,59 долара за барель (-1,36 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Ціни на нафту продовжують падати. Остерігаються, що Китаї, який є другою економікою у світі та одним із найбільших імпортерів сировини, можуть вкотре розширити обмеження задля боротьби з коронавірусом.
Відповідно, це може негативно вплинути на попит. Ще один фактор, який підштовхнув ціни до падіння – слабші, ніж очікували дані щодо активності виробництв у Китаї, пише Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.