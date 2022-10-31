Нефть продолжает дешеветь из-за Китая: что происходит
Цены на нефть продолжают падать. Все из-за двух важных факторов, связанных с Китаем. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
В понедельник, 31 октября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 94,69 доллара. С начала сессии котировки этой марки подешевели на 1,13%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с минувшей пятницей сырье подешевело на 1,35 доллара.
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Параллельно контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 86,27 доллара за баррель. С начала торгов эта марка потеряла 1,85%. В то время как по сравнению с торгами в пятницу, цена упала на 1,82 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,66 доллара за баррель (-1,31 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,59 доллара за баррель (-1,36 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Цены на нефть продолжают падать. Опасаются, что Китае, который является второй экономикой в мире и одним из крупнейших импортеров сырья, могут в очередной раз расширить ограничения по борьбе с коронавирусом.
Соответственно это может негативно повлиять на спрос. Еще один фактор, подтолкнувший цены к падению – слабее, чем ожидали данные по активности производств в Китае, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.