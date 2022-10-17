Китай, інфляція та глобальна криза: що відбувається на ринку нафти

Нафта повернулася до зростання на ринку. Що відбувається з вартістю еталонних марок Brent та WTI та до чого тут Китай – читайте на Фінанси24.

Актуальні дані про ціни на нафту

У понеділок, 17 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 92,59 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,35%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта подешевшала на 0,78 долара.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 86,41 долара за барель, що на 0,65 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 0,69%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 92,60 долара за барель (+ 0,78 долара);

за барель (+ 0,78 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 86,38 долара за барель (+ 0,63 долара)

Що відбувається на ринку нафти

Згідно з даними видання Reuters, нафта повернулася до зростання під час досить неспокійних торгів, оскільки Китай продовжить свою м'яку монетарну політику. Це рішення частково пом'якшило побоювання щодо високої інфляції та цін на енергетичних ринках, які можуть підштовхнути світову економіку у рецесію.

Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: