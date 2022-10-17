Китай, инфляция и глобальный кризис: что происходит на рынке нефти

Нефть вернулась к росту на рынке. Что происходит со стоимостью эталонных марок Brent и WTI и при чем здесь Китай – читайте на Финансы24.

Актуальные данные о ценах на нефть

В понедельник, 17 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 92,59 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,35%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть подешевела на 0,78 доллара.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 86,41 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 0,69%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,60 доллара за баррель (+ 0,78 доллара);

за баррель (+ 0,78 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,38 доллара за баррель (+ 0,63 доллара)

Что происходит на рынке нефти

Согласно данным издания Reuters, нефть вернулась к росту во время достаточно неспокойных торгов, поскольку Китай продолжит свою мягкую монетарную политику. Это решение отчасти смягчило опасения относительно высокой инфляции и цен на энергетических рынках, которые могут подтолкнуть мировую экономику в рецессию.

Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: