Китай, инфляция и глобальный кризис: что происходит на рынке нефти
Нефть вернулась к росту на рынке. Что происходит со стоимостью эталонных марок Brent и WTI и при чем здесь Китай – читайте на Финансы24.
Актуальные данные о ценах на нефть
В понедельник, 17 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 92,59 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,35%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть подешевела на 0,78 доллара.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 86,41 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 0,69%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,60 доллара за баррель (+ 0,78 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,38 доллара за баррель (+ 0,63 доллара)
Что происходит на рынке нефти
Согласно данным издания Reuters, нефть вернулась к росту во время достаточно неспокойных торгов, поскольку Китай продолжит свою мягкую монетарную политику. Это решение отчасти смягчило опасения относительно высокой инфляции и цен на энергетических рынках, которые могут подтолкнуть мировую экономику в рецессию.Справка! Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.
Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.