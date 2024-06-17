Економічні дані з Китаю вдарили по очікуваннях щодо попиту: як це вплинуло на вартість нафти

Нафта почала нову торгову сесію із незначного зростання, а ситуацію на ринку характеризують як стабільну. Водночас останні дані з Китаю суттєво вплинули на очікування щодо попиту.

Як змінилася вартість нафти

З початку торгів у понеділок, 17 червня, нафта Brent зросла на 6 центів. Чорне золото торгується на рівні 82,68 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 2 центи. Американська сировина торгується на рівні 78,47 долара за барель, інформує Reuters.

Загалом минулий тиждень еталонні бренди нафти вперше за місяць завершили тиждень з приростом в ціні. Цьому сприяло зростання впевненості, що резерви нафти зменшаться з початком літнього сезону у північній півкулі.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,61 долара за барель (- 0,01%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,41 долара за барель (- 0,05%).

Що впливає на ринок нафти

У ринку нафти у понеділок в цілому фіксують стабільну динаміку. Річ у тому, що нові дані з Китаю свідчать про нерівномірне економічне відновлення країни та нівелювали очікування щодо збільшення попиту на нафту влітку. Нагадаємо, що саме Китай – це найбільший імпортер нафти у світі.

Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування.