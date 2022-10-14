Нафта продовжує падати в ціні: які фактори заважають плану ОПЕК+
Ціни на нафту досить суттєво впали під час торгів у п'ятницю. Скільки коштують барелі нафти Brent та WTI та що впливає на ринок – читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуальні дані про ціни на нафту
У п'ятницю, 14 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 91,81 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 2,92%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді як у порівнянні з попереднім торговим днем нафта подешевшала на 0,55 долара.
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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 85,76 долара за барель, що на 1,19 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 3,76%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 91,82 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,75 долара за барель.
Фактори впливу на ринку нафти
Попри рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти відразу на 2 мільйони барелів на добу, сировина продовжує падати в ціні. В ОПЕК+ пішли на зменшення видобутку задля підтримки цін на певному рівні. Згідно з даними Reuters, це відбувається через побоювання щодо рецесії. Також важливу роль відіграє слабкий попит на нафту, особливо у Китаї, де зафіксували нові випадки коронавірусу. Ці фактори переважили рішення ОПЕК+ та підштовхують ціни до падіння.Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.
Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.