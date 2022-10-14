Нефть продолжает падать в цене: какие факторы мешают плану ОПЕК+
Цены на нефть существенно упали во время торгов в пятницу. Сколько стоят баррели нефти Brent и WTI и что влияет на рынок – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
В пятницу, 14 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 91,81 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 2,92%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 0,55 доллара.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 85,76 доллара за баррель, что на 1,19 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 3,76%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 91,82 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,75 доллара за баррель.
Факторы влияния на рынке нефти
Несмотря на решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки, сырье продолжает падать в цене. В ОПЕК+ пошли на уменьшение добычи для поддержки цен на определенном уровне. Согласно данным Reuters, это происходит из-за опасений по поводу рецессии.
Также немаловажную роль играет слабый спрос на нефть, особенно в Китае, где зафиксированы новые случаи коронавируса. Эти факторы перевесили решение ОПЕК+ и подталкивают цены к падению.Справка! Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.
Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает то же издание.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.