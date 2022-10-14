Нефть продолжает падать в цене: какие факторы мешают плану ОПЕК+

Цены на нефть существенно упали во время торгов в пятницу. Сколько стоят баррели нефти Brent и WTI и что влияет на рынок – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

В пятницу, 14 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 91,81 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 2,92%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 0,55 доллара.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 85,76 доллара за баррель, что на 1,19 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 3,76%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 91,82 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,75 доллара за баррель.

Факторы влияния на рынке нефти

Несмотря на решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки, сырье продолжает падать в цене. В ОПЕК+ пошли на уменьшение добычи для поддержки цен на определенном уровне. Согласно данным Reuters, это происходит из-за опасений по поводу рецессии.

Также немаловажную роль играет слабый спрос на нефть, особенно в Китае, где зафиксированы новые случаи коронавируса. Эти факторы перевесили решение ОПЕК+ и подталкивают цены к падению.

Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает то же издание.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: