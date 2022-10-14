Актуальні дані про ціни на нафту

У п'ятницю, 14 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 91,81 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 2,92%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді як у порівнянні з попереднім торговим днем нафта подешевшала на 0,55 долара.

До теми Від нафти залежать усі: чого чекати від цін після рішень ЄС та ОПЕК+

Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 85,76 долара за барель, що на 1,19 долара менше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 3,76%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 91,82 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,75 долара за барель.

Фактори впливу на ринку нафти

Попри рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти відразу на 2 мільйони барелів на добу, сировина продовжує падати в ціні. В ОПЕК+ пішли на зменшення видобутку задля підтримки цін на певному рівні. Згідно з даними Reuters, це відбувається через побоювання щодо рецесії. Також важливу роль відіграє слабкий попит на нафту, особливо у Китаї, де зафіксували нові випадки коронавірусу. Ці фактори переважили рішення ОПЕК+ та підштовхують ціни до падіння.

Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: