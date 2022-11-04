Як Китай та рішення центробанку США вплинули на важливий ринок для світу

Котирування двох відомих марок нафти закінчили черговий торговий день, втративши загалом майже 2%. Які фактори впливали на ринок – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуальні дані про ціни на нафту

Торги у четвер, 3 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 94,67 долара. З початку сесії котирування цієї марки впали в ціні на 1,5%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 1,51 долара.

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Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 88,17 долара за барель. Від початку торгів ця марка впала в ціні на 2%. Тоді як порівняно з попереднім торговим днем, знецінення сировини становить 1,97 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 94,67 долара за барель (-1,61 долара);

за барель (-1,61 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,97 долара за барель (- 2,19 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

На ринку нафти зафіксували черговий спад, оскільки Китай вирішив не відмовлятися від політики нульової толерантності до коронавірусу. Другий фактор впливу – чергове підняття ставок у США, які підштовхнуло долар США до зростання та підтримало побоювання щодо рецесії, яка знизить попит на ринку. З іншої сторони втрати на ринку були обмеженими через занепокоєння стосовно пропозиції, пише Reuters.

Прогнози від експертів: