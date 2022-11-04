Как Китай и решение центробанка США повлияли на важный рынок для мира

Котировки двух известных марок нефти закончили очередной торговый день, потеряв почти 2%. Какие факторы влияли на рынок – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

Торги в четверг, 3 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 94,67 доллара. С начала сессии котировки этой марки упали в цене на 1,5%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 1,51 доллара.

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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 88,17 доллара за баррель. С начала торгов эта марка упала в цене на 2%. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, обесценивание сырья составляет 1,97 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,67 доллара за баррель (-1,61 доллара);

за баррель (-1,61 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 87,97 доллара за баррель (-2,19 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

На рынке нефти зафиксировали очередной спад, поскольку Китай решил не отказываться от политики нулевой толерантности к коронавирусу. Второй фактор влияния – очередное поднятие ставок в США, которое подтолкнуло доллар США к росту и поддержало опасения по поводу рецессии, которая снизит спрос на рынке. С другой стороны потери на рынке были ограничены из-за беспокойства относительно предложения, пишет Reuters.

Прогнозы от экспертов: