Останні зміни на ринку нафти

У понеділок, 20 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 84,07 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,07 долара або 1,3% під час торгової сесії. Це найбільший денний спад за понад 3 місяці.

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Американська нафта, яка відома на ринку під брендом West Texas Intermediate, під час торгової сесії торгувалася за ціною на рівні 77,19 долара за барель. Загалом ця марка чорного золота виросла в ціні на 0,85 долара або 1,1%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,07 долара за барель (+ 1,29%);

за барель (+ 1,29%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,13 долара за барель (+ 1,03%).

Ключові фактори впливу

Ринок нафти почав тиждень зі зростання на понад 1%. Важлива причина – оптимізм навколо попиту у Китаї, який є потужним імпортером сировини у світі. Аналітики очікують, що Піднебесна у 2023 році закупить рекордні обсяги нафти.

Ще два фактори впливу на ринку чорного золота плани Росії щодо скорочення пропозиції та тривале скорочення обсягів видобування сировини головними виробниками.