Нафта WTI впала нижче важливого психологічного рівня: до чого тут Китай
Вартість нафти повернулася до падіння на ринку. Що впливає на ціни барелів чорного золота та які виклики виокремили глави Світового банку та МВФ – читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуальні дані про ціни на нафту
У вівторок, 11 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 94,20 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впала на 2,07%, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 88,91 долара за барель. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 2,44%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 94,20 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,97 долара.
Фактори впливу на ринку нафти
Станом на сьогодні вартість нафти впала від 2% до 3% на торгах, розширивши падіння у рамках минулої сесії. Серед важливих факторів впливу:
- Побоювання щодо рецесії;
- Нова хвиля коронавірусу у Китаї, який є другою економікою світу;
- На фоні цього, виникають страхи щодо глобального попиту на нафту.
Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє видання Reuters.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.