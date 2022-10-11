Нефть WTI упала ниже важного психологического уровня: при чем здесь Китай

Стоимость нефти вернулась к падению на рынке. Что влияет на цены баррелей черного золота и какие вызовы выделили главы Всемирного банка и МВФ – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

Во вторник, 11 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 94,20 доллара за баррель. С начала сессии котировка этой марки упала на 2,07%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 88,91 доллара за баррель. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 2,44%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,20 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,97 доллара.

Факторы влияния на рынке нефти

По состоянию на сегодняшний день стоимость нефти упала от 2% до 3% на торгах, расширив падение в рамках прошедшей сессии. Среди важных факторов воздействия:

Опасения по поводу рецессии;

Новая волна коронавируса в Китае, являющегося второй экономикой мира;

На фоне этого возникают страхи по поводу глобального спроса на нефть.

Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Кроме того, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, пишет издание Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: