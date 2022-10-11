Нефть WTI упала ниже важного психологического уровня: при чем здесь Китай
Стоимость нефти вернулась к падению на рынке. Что влияет на цены баррелей черного золота и какие вызовы выделили главы Всемирного банка и МВФ – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
Во вторник, 11 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 94,20 доллара за баррель. С начала сессии котировка этой марки упала на 2,07%, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 88,91 доллара за баррель. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 2,44%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,20 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,97 доллара.
Факторы влияния на рынке нефти
По состоянию на сегодняшний день стоимость нефти упала от 2% до 3% на торгах, расширив падение в рамках прошедшей сессии. Среди важных факторов воздействия:
- Опасения по поводу рецессии;
- Новая волна коронавируса в Китае, являющегося второй экономикой мира;
- На фоне этого возникают страхи по поводу глобального спроса на нефть.
Кроме того, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, пишет издание Reuters.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.