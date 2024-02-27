Нафта дорожчає на тлі ситуації у Червоному морі та важливих індикаторів з Китаю

Нафта продовжує зростати в ціні на тлі атак у Червоному морі. Також на ринок повертається фактор Китаю. Про головні зміни – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти 27 лютого

У вівторок, 27 лютого, ф'ючерси на нафту Brent подорожчала на 36 центів або 0,44%. Вартість сировини наразі коливається на рівні 83,89 долара за барель. Тоді як американська нафта під брендом WTI подорожчала на 31 цент або 0,40%, досягнувши 77,89 долара за барель.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,40 долара за барель (- 0,16%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,49 долара за барель (- 0,12%).

Головні зміни на ринку нафти

Ціни на нафту зростають на тлі атак у Червоному морі, які провокують нові побоювання щодо пропозиції нафти на ринку. Цей фактор навіть компенсував більш яструбину позицію Федеральної резервної системи США, яка також впливає на попит, за даними Reuters.

Крім того, зростанню цін допомогли індикатори про відновлення попиту на нафту у Китаї. Ця країна є найбільшим імпортером сировини у світі.