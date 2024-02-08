Нафта продовжує зростати в ціні через долар та черговий провал на Близькому Сході

Нафта вкотре дорожчає на ринку. На ситуацію впливають події на Близькому Сході. Більше про головні фактори впливу – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту

З початку торгів у четвер, 9 лютого, нафта дорожчає в ціні. Зокрема, сировина під маркою Brent зросла в ціні на 35 центів або 0,4%. Наразі ф'ючерси торгуються на рівні 79,56 долара за барель. Водночас бренд нафти West Texas Intermediate подорожчав на 31 цент або 0,4% до 74,17 долара за барель.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,46 долара за барель (+ 0,32%)

Контракти WTI торгуються за ціною 74,03 долара за барель (+ 0,23%).

Головні зміни на ринку нафти

Нафта зростає в ціні після того, як Ізраїль відхилив пропозицію щодо припинення вогню від ХАМАС. Загалом складна ситуація на Близькому Сході тримає ринок нафти у напрузі з жовтня 2023 року. Нагадаємо, що саме тоді сталася атака на Ізраїль. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що досі залишається простір для переговорів, інформує Reuters

Ще один фактор, який підтримав ціни, – ослаблення долара США. Таким чином, нафта стає дешевшою для трейдерів з іншими валютами. Додамо, що один із ветеранів Волл-стріт вважає, що ера американської валюти підходить до завершення.