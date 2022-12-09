Ціни на нафту впали нижче чергової психологічної межі: що відбувається

Ціни на нафту продовжують падати. Як змінилася вартість еталонних марок чорного золота на ринку та що впливає на ринок – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 8 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 76,45 долара за барель. З початку сесії котирування подешевшала на 1,3%.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 71,79 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 0,8%, згідно з даними Finance!Yahoo.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 76,49 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 71,79 долара за барель.

Що впливає на вартість нафти

Нафта падає в ціні п'яту торгову сесію поспіль. Під час торгів у четвер цьому сприяла перспектива відновлення роботи потужного нафтопроводу, завдяки якому на ринок надійдуть великі обсяги сировини. Йдеться про нафтогін Keystone між Канадою та США.

Особливо, коли економічна активність на глобальному рівні сповільнюється глобальна економіка, що призводить до зростання побоювань щодо попиту на нафту, Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту