США спровокували ще більше знецінення нафти

Ціни на нафту продовжують падати, хоча днем раніше вартість обох марок нафти злітала до пікового значення за 10 місяців. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Торги у середу, 20 вересня, нафта Brent завершила з ціною на рівні 93,53 долара за барель. Сировина подешевшала на 81 цент або 0,9%. Це найнижча ціна для цієї марки з 13 вересня.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 90,28 долара за барель. Американська сировина впала в ціні на 92 центи або 1%, інформує видання Reuters.

Вартість нафти, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 93,53 долара за барель (- 0,86%);

за барель (- 0,86%); Марка WTI торгується на рівні 90,28 долара за барель (- 1,01%).

Головні фактори впливу на ринку

Ціни на нафту впали в середньому приблизно на 1% у рамках сьогоднішньої сесії, досягнувши мінімального значення за тиждень. На ринок вплинули результати зустрічі Федеральної резервної системи США:

По-перше, американський центробанк під час вересневого засідання не змінював ключову ставку, як багато хто й очікував.

По-друге, Федеральний резерв посилив свою агресивну політику, прогнозуючи подальше підвищення цього показника до кінця року.

Варто враховувати, що підвищення базової ставки провокує сповільнення темпів економічного зростання та зменшення попиту на нафту, інформує видання Reuters.

Нагадаємо, що стратеги з інвестиційного банку UBS очікують, що нафта Brent буде торгуватися у діапазоні від 90 до 100 доларів за барель у найближчі кілька місяців.