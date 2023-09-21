Последние изменения на рынке нефти

Торги в среду, 20 сентября, нефть Brent завершила с ценой на уровне 93,53 доллара за баррель. Сырье подешевело на 81 цент или 0,9%. Это самая низкая цена для этой марки с 13 сентября.

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В то время как нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 90,28 доллара за баррель. Американское сырье упало в цене на 92 цента или 1%, информирует издание Reuters.

Стоимость нефти, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 93,53 доллара за баррель (-0,86%);

за баррель (-0,86%); Марка WTI торгуется на уровне 90,28 доллара за баррель (-1,01%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть упали в среднем примерно на 1% в рамках сегодняшней сессии, достигнув минимального значения за неделю. На рынок повлияли результаты встречи Федеральной резервной системы США:

Во-первых, американский центробанк во время сентябрьского заседания не менял ключевую ставку, как многие и ожидали.

Во-вторых, Федеральный резерв усилил свою агрессивную политику, прогнозируя дальнейшее повышение этого показателя к концу года.

Следует учитывать, что повышение базовой ставки провоцирует замедление темпов экономического роста и уменьшение спроса на нефть, сообщает издание Reuters.

Напомним, что стратеги по инвестиционного банка UBS ожидают, что нефть Brent будет торговаться в диапазоне от 90 до 100 долларов за баррель в ближайшие несколько месяцев.