Що відбувається з цінами на нафту після стрімкого зростання

Нафта почала новий тиждень зі спаду. На ринок впливають новини про війну Росії проти України, а також реакція Ірану на нову резолюцію МАГАТЕ.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У понеділок, 25 листопада, на ринку нафти зафіксували падіння цін на нафту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринки очікують на нові сигнали щодо геополітичних подій і перспектив політики Федеральної резервної системи США. Зокрема, йдеться про повномасштабну війну Росії проти України, оскільки на ринку побоюються, що ескалація може вплинути на процес постачання нафти.

Ще один фактор впливу – це Іран, який відреагував на резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії. Офіційний Тегеран наказав вжити таких заходів, як активація різних нових і вдосконалених центрифуг, що використовуються для збагачення урану.

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Ціни на нафту

Нафта Brent впала в ціні на 43 центи або на 0,5%. Еталонний сорт нафти торгується на рівні 74,74 долара за барель. Американська сировина WTI подешевшала на 51 цент або на 0,73%. Контракти на сировину наразі коштують 70,73 долара за барель.

Нагадаємо, що попередній тиждень обидві еталонні марки нафти подорожчали приблизно на 6%. Ціни на нафту досягнули пікового рівня з 7 листопада, а також зафіксували найбільший тижневий приріст з кінця вересня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: