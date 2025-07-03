Ціни на нафту пішли вниз: що це означає

Ціни на нафту знизилися оскільки учасники ринку стурбовані можливим поновленням підвищених мит з боку США, що може негативно позначитися на попиті на пальне. Додатковий тиск на ціни чинить очікування збільшення обсягів видобутку ОПЕК+.

Які ціни на нафту

У четвер, 3 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent на 45 центів (0,65%) до 68,66 за барель. Нафта WTI втратила 44 центи (0,66%), і торгується на рівні 67,01 за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Слід зазначити, що у середу, 2 липня, обидва контракти досягли тижневого максимуму після того, як Іран припинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії. Додатковим фактором зростання стала новина про попередню торгову угоду між США та В'єтнамом.

Що відбувається з цінами на нафту

За словами аналітиків, невизначеність у торговельній політиці США посилюється: 90-денне відстрочення запровадження підвищених мит спливає 9 липня. При цьому нових угод з ключовими партнерами, зокрема ЄС та Японією, поки не укладено.

Важливо! Очікується, що країни ОПЕК та їхні союзники, включаючи найближчими вихідними домовляться про збільшення видобутку на 411 тисяч барелів на добу.

На тлі невизначеності навколо мит і рішення ОПЕК+, а також напередодні довгих вихідних з нагоди Дня незалежності в США, учасники ринку, ймовірно, уникатимуть зайвого ризику,

– зазначили аналітики ING.

Настрої інвесторів також погіршилися через слабкі дані з Китаю. Згідно з опитуванням у приватному секторі, ділова активність у сфері послуг у червні зростала найповільнішими темпами за дев'ять місяців на тлі зниження внутрішнього попиту та скорочення нових експортних замовлень.

Примітно! Аналітики наголошують, що ринок очікує на публікацію основного звіту про зайнятість у США — він допоможе сформувати очікування щодо термінів і масштабів можливого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.