Цены на нефть пошли вниз: что это значит

Цены на нефть снизились поскольку участники рынка обеспокоены возможным возобновлением повышенных пошлин со стороны США, что может негативно сказаться на спросе на топливо. Дополнительное давление на цены оказывает ожидание увеличения объемов добычи ОПЕК+.

Какие цены на нефть

В четверг, 3 июля, фьючерсы на нефть марки Brent на 45 центов (0,65%) до 68,66 за баррель. Нефть WTI потеряла 44 цента (0,66%), и торгуется на уровне 67,01 за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Следует отметить, что в среду, 2 июля, оба контракта достигли недельного максимума после того, как Иран прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Дополнительным фактором роста стала новость о предварительном торговом соглашении между США и Вьетнамом.

Что происходит с ценами на нефть

По словам аналитиков, неопределенность в торговой политике США усиливается: 90-дневная отсрочка введения повышенных пошлин истекает 9 июля. При этом новых соглашений с ключевыми партнерами, в частности ЕС и Японией, пока не заключено.

Важно! Ожидается, что страны ОПЕК и их союзники, включая ближайшие выходные договорятся об увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки.

На фоне неопределенности вокруг пошлин и решения ОПЕК+, а также в преддверии длинных выходных по случаю Дня независимости в США, участники рынка, вероятно, будут избегать лишнего риска,

– отметили аналитики ING.

Настроения инвесторов также ухудшились из-за слабых данных из Китая. Согласно опросу в частном секторе, деловая активность в сфере услуг в июне росла самыми медленными темпами за девять месяцев на фоне снижения внутреннего спроса и сокращения новых экспортных заказов.

Примечательно! Аналитики отмечают, что рынок ожидает публикации основного отчета о занятости в США - он поможет сформировать ожидания относительно сроков и масштабов возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.