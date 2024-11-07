Нафта змінила динаміку на ринку

Ринок нафти оговтався після американських виборів та повернувся до зростання. Крім США на динаміку на ринку нафти впливають сигнали з Китаю та погода.

Світовий ринок нафти

У четвер, 7 листопада, ціни на нафту повернулися до зростання після істотного спаду на тлі оприлюднення результатів президентських виборів у США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ризики для постачання нафти, пов'язані з президентством Трампа та ураганом на узбережжі Мексиканської затоки, переважили зміцнення долара і зниження імпорту нафти в Китаї, який є найбільшим імпортером сировини у світі.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent зросла в ціні на 29 центів або на 0,39%. Сировина торгується на рівні 75,21 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 18 центів або на 0,25%. Цей бренд нафти коштує 71,87 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: