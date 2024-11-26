Як ринок нафти реагує на ймовірне припинення конфлікту на Близькому Сході

На ринок нафти впливають новини з Близького Сходу. Йдеться про конфлікт між Ізраїлем та Ліваном.

Останні зміни на світовому ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 26 листопада, на ринку нафти фіксують зростання, хоча на попередній торговій сесії нафта дешевшала. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На ринок впливають новини з Близького Сходу.

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Річ у тому, що інвестори оцінювали потенційне припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, що вплинуло на премію за ризик. Попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили, зафіксувавши спад на 2 долари за барель на тлі новин, що Ізраїль та Ліван погодили умови угоди про припинення конфлікту, який спровокував розпродаж нафти.

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Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent виросла в ціні на 15 центів або на 0,21%. Еталонний сорт нафти торгується на рівні 73,16 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 15 центів або на 0,22%. Контракти на сировину наразі коштують 69,09 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: