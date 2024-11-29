Як ринок нафти відреагував на звинувачення про припинення перемир'я на Близькому Сході

Нафта знову зростає в ціні. На вартість сировини впливають сигнали з Близького Сходу.

Які фактори впливають на ціни на нафту

У п'ятницю, 29 листопада, ціни на нафту незначно зросли. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На ринок впливають новини з Близького Сходу.

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На ринку знову можуть виникнути ризики пов'язані з постачанням сировини, оскільки Ізраїль та Хезболла обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню. Крім того, інвестори очікують на рішення ОПЕК+ щодо обсягів видобування нафти.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Контракти на нафту Brent зросли в ціні на 10 центів або на 0,1%. Еталонний сорт сировини торгується на рівні 73,38 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 45 центів або на 0,7%. Ф'ючерси на сировину наразі коштують 69,17 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: