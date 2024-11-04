Нафта різко зросла в ціні за день до виборів у США

Нафта почала тиждень із суттєвого зростання. На ринок впливають відразу декілька факторів, які мають важливе значення для світу.

Світовий ринок нафти

У понеділок, 4 листопада, еталонні бренди нафти – Brent та WTI – суттєво зросли в ціні. Нафта подорожчала через новини про нове рішення ОПЕК+. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі йдеться про те, що нафтовий картель планує відкласти заплановане збільшення обсягів видобування нафти на місяць. Водночас ринок готується до тижня, на який припадають президентські вибори у США та важлива зустріч в Китаї, який є ключовим імпортером нафти у світі.

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Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent зросла в ціні на 1,39 долара або на 1,9%. Сировина торгується на рівні 74,49 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 1,41 долара або 2%. Цей бренд нафти торгується на рівні 70,90 долара за барель.

До теми! За минулий тиждень обидва бренди нафти зафіксували суттєвий спад. Нафта Brent подешевшала приблизно на 4%, тоді як WTI – на 3%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: