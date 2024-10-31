США та ОПЕК+ штовхають ціни на нафту вгору
Джерело:Reuters
Нафта дорожчає на ринку на тлі новин з США, які свідчать про важливі зміни. Крім того, на ринок впливають плани ОПЕК+.
Що відбувається з нафтою
Під час торгів у четвер, 31 жовтня, нафта зростає в ціні. Сировина отримала підтримку завдяки оптимізму щодо попиту на пальне у США, що є найбільшою економікою у світі, інформує видання Reuters.
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До цього у США зафіксували неочікуване скорочення запасів нафти та пального. Крім того, з'явилася інформація, що держави-члени ОПЕК+ можуть відкласти заплановане збільшення обсягів видобування нафти.
При цьому попередній торговий день еталонні марки нафти завершили зі зростанням на понад 2%. Тоді як на початку тижня на ринку зафіксували спад більше ніж на 6%.
Нагадаємо, що Світовий банк очікує на стрімкий обвал на ринку нафти у 2025 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту можуть впасти до мінімуму за 5 років.
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Ціни на нафту на сьогодні
Нафта Brent зросла в ціні на 11 центів або на 0,15%. Чорне золото під цією маркою торгується на рівні 72,66 долара за барель. Паралельно американська нафта WTI подорожчала на 13 центів або на 0,19%. Вартість сировини зросла до 68,74 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 72,77 долара за барель (+ 0,30%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 68,91 долара за барель (+ 0,44%).