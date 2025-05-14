Що таке барель нафти і скільки в ньому літрів

В інформаційному просторі завжди багато новин про нафту. Як правило, йдеться про ціну за 1 барель нафти. Проте термін барель маловідомій в Україні. Саме тому виникають питання, про який саме об'єм йдеться.

Що таке барель

Почнемо з того, що барель – це одиниця вимірювання об'єму в системі англійських мір. Найчастіше барель згадують, як одиницю вимірювання для об'єму нафти або нафтопродуктів, пише 24 Канал з посиланням на Energy Education.

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Водночас в Україні досить часто виникає питання щодо того, скільки літрів вміщає в собі 1 барель. Загалом 1 барель дорівнює 159 літрам. Тоді як у перерахунку на американські галони, в 1 барелі вміщається 42 галони.

До теми! На сьогодні, 14 травня, ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку на ринку. Ціна нафти Brent коливається на рівні 66,24 долара за барель. Натомість американська нафта West Texas Intermediate коштує 63,31 долара за барель.

Нагадаємо, що експерти з'ясували, які ціни на нафту влаштовують Дональда Трампа. Згідно з даними експертів, улюблена ціна на нафту президент США становить від 40 до 50 доларів за барель. Дізнатися цю інформацію допомогли його дописи в соціальних мережах.