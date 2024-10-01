Близький Схід відійшов на другий план: що відбувається з цінами на нафту

Нафта продовжує дорожчати на ринку, але зміни досить несуттєві. На ринок впливають очікування щодо пропозиції та попиту, а також Близького Сходу.

Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 1 жовтня, на ринку нафти зафіксували незначні зміни. На сьогодні на динаміку на ринку впливають кращі перспективи пропозиції і повільне зростання світового попиту, згідно з даними Reuters.

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Ці фактори переважили побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході. Річ у тому, що розширення географії конфлікту може вплинути на видобуток нафти в ключовому регіоні-експортері.

Загалом за вересень Brent подешевшав на 9%, зафіксувавши найбільший спад з листопада 2022 року. Вартість бренду нафти падає третій місяць поспіль. За третій квартал сировина впала в ціні на 17%. Це найбільший спад за рік. Американська нафта WTI за вересень подешевшала на 7%, а за квартал – на 16%.

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Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent зросла в ціні на 13 центів або на 0,18%. Ф`ючерси на грудень торгуються на рівні 71,83 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 14 центів або на 0,21%. Цей бренд нафти торгується на рівні 68,31 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: