Ближний Восток отошел на второй план: что происходит с ценами на нефть

Нефть продолжает дорожать на рынке, но изменения достаточно несущественны. На рынок влияют ожидания относительно предложения и спроса, а также Ближнего Востока.

Что происходит на рынке нефти

Во время торгов во вторник, 1 октября, на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. На сегодня на динамику на рынке влияют лучшие перспективы предложения и медленный рост мирового спроса, согласно данным Reuters.

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Эти факторы перевесили опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что расширение географии конфликта может повлиять на добычу нефти в ключевом регионе-экспортере.

Всего за сентябрь Brent подешевел на 9%, зафиксировав наибольший спад с ноября 2022 года. Стоимость бренда нефти падает третий месяц подряд. За третий квартал сырье упало в цене на 17%. Это самый большой спад за год. Американская нефть WTI за сентябрь подешевела на 7%, а за квартал – на 16%.

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Как изменились цены на нефть

Нефть Brent выросла в цене на 13 центов или на 0,18%. Фьючерсы на декабрь торгуются на уровне 71,83 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 14 центов или на 0,21%. Этот бренд нефти торгуется на уровне 68,31 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: