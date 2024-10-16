На ринку нафти зафіксували різку зміну динаміки

Нафта знову почала зростати в ціні після різкого обвалу. На ринок впливає рішення ОПЕК+ та ситуація на Близькому Сході.

Що відбувається на ринку нафти

У середу, 16 жовтня, ситуація на ринку нафти стабілізувалася. Еталонні бренди нафти дорожчають на тлі новин про скорочення обсягів видобування сировини ОПЕК+, інформує видання Reuters.

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Також на ринок впливає невизначеність того, як буде розвиватися ситуація на Близькому Сході. Раніше побоювання щодо попиту спровокували обвал цін на нафту до мінімального рівня з початку жовтня.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent зросла в ціні на 22 центи або на 0,3%. Сировина торгується на рівні 74,47 долара за барель. Тоді як нафта WTI подорожчала на 28 центів або на 0,4%. Американська сировина наразі коштує 70,86 долара за барель. Це також найнижчий рівень з початку місяця.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: