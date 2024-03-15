Нафта вкотре впала в ціні: що відбувається на ринку
Нафта знову впала в ціні. Водночас на ринку фіксують прямо протилежну динаміку. Більше про ключові зміни та коливання цін – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.
Скільки коштує барель нафти
У вівторок, 15 березня, нафта Brent торгується з ціною на рівні 85,04 долара за барель. Сировина подешевшала на 38 центів або 0,4%. Варто додати, що днем раніше ця марка нафти вперше з листопада перетнула позначку у 85 доларів за барель.
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Тоді як американська нафта WTI впала в ціні на 35 центів або 0,4%. Наразі вартість сировини коливається на рівні 80,91 долара за барель, за даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84,82 долара за барель (- 0,70%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 80,68 долара за барель (- 0,71%).
Головні зміни на ринку нафти
Попри падіння цін у п'ятницю, нафта на шляху до суттєвого тижневого приросту. На ситуацію на ринку впливають два фактори:
- Міжнародне енергетичне агентство переглянуло свій прогноз щодо попиту на нафту;
- Несподіване скорочення резервів нафти у США, згідно з даними Reuters.
Нагадаємо, що США шостий рік видобувають найбільше нафти у світі. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Росія. При цьому експерти вважають, що наразі немає підстав очікувати на зміну лідера цього рейтингу.Воррен Баффет – жива легенда світу інвестицій. Але навіть він з чогось починав та впевнено вибудовував свій успіх. Тож, аби почати власний шлях до фінансової свободи та навчитися інвестувати, як Баффет, можна заручитися підтримкою експертів Forex Club.