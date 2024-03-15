Нефть в очередной раз упала в цене: что происходит на рынке
Нефть снова упала в цене. В то же время на рынке фиксируют прямо противоположную динамику. Больше о ключевых изменениях и колебаниях цен – читайте в новом материале 24 Канала.
Сколько стоит баррель нефти
Во вторник, 15 марта, нефть Brent торгуется с ценой на уровне 85,04 доллара за баррель. Сырье подешевело на 38 центов или 0,4%. Стоит добавить, что днем ранее эта марка нефти впервые с ноября пересекла отметку в 85 долларов за баррель.
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Тогда как американская нефть WTI упала в цене на 35 центов или 0,4%. Сейчас стоимость сырья колеблется на уровне 80,91 доллара за баррель, по данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84,82 доллара за баррель (- 0,70%)
- Контракты WTI торгуются по цене 80,68 доллара за баррель (- 0,71%).
Главные изменения на рынке нефти
Несмотря на падение цен в пятницу, нефть на пути к существенному недельному приросту. На ситуацию на рынке влияют два фактора:
- Международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз по спросу на нефть;
- Неожиданное сокращение резервов нефти в США, согласно данным Reuters.
Напомним, что США шестой год добывают больше всего нефти в мире. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Россия. При этом эксперты считают, что пока нет оснований ожидать смены лидера этого рейтинга.Воррен Баффет – жива легенда світу інвестицій. Але навіть він з чогось починав та впевнено вибудовував свій успіх. Тож, аби почати власний шлях до фінансової свободи та навчитися інвестувати, як Баффет, можна заручитися підтримкою експертів Forex Club.