Ринок нафти чекає на важливе рішення: скільки коштують Brent та WTI
Ціни на нафту почали тиждень зі зростання. Особливо це стосується марки WTI. Скільки коштують флагмани ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
У понеділок, 3 жовтня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 87,97 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,01%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактична ціна сировини не змінилася, згідно з даними Finance!Yahoo.
До теми Нафтове ембарго все ближче: як це можуть використати інвестори з України
Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 83,19 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 3,49 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 4,65%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 88,72 долара за барель (+ 0,76 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,27 долара (+3,94 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Важливим факторам для ринку все ще залишається ОПЕК+. Річ у тому, що блок може ухвалити рішення про скорочення видобуток більш ніж на 1 мільйон барелів на день, щоб підтримати ціни. Це стане найбільшим зниженням з початку пандемії коронавірусу, пише Reuters. Зустріч запланована на 5 жовтня.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.