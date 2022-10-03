Рынок нефти ждет важного решения: сколько стоят Brent и WTI
Цены на нефть начали неделю с роста. Особенно это касается марки WTI. Сколько стоят флагманы рынка – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
В понедельник, 3 октября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 87,97 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,01%. По сравнению с предыдущим торговым днем фактическая цена сырья не изменилась, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 83,19 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI выросла в цене на 3,49 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 4,65%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 88,72 доллара за баррель (+0,76 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,27 доллара (+3,94 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Важным фактором для рынка все еще остается ОПЕК+. Дело в том, что блок может принять решение о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы поддержать цены. Это станет самым большим снижением с начала пандемии коронавируса, пишет Reuters. Встреча намечена на 5 октября.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.