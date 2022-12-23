Ціни на нафту знову падають: ключові зміни під час торгів 

На ринку нафти зафіксували нове знецінення двох найвідоміших марок нафти – Brent та WTI. Як змінилася вартість сировини під час торгів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 22 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на ринку за ціною на рівні 80,98 долара за барель. Сировина впала в ціні на 1,22 долара або 1,5% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 77,49 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала на 80 центів або 1%, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 81,66 долара за барель (- 0,66%);

за барель (- 0,66%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,49 долара за барель (- 1,02% долара).

Прогнози експертів щодо цін на нафту: