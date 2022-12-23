Цены на нефть снова падают: ключевые изменения во время торгов

На рынке нефти зафиксировали новое обесценивание двух известнейших марок нефти – Brent и WTI. Как изменилась стоимость сырья в ходе торгов – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 22 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 80,98 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 1,22 доллара или 1,5% во время торговой сессии.

Актуально Индекс S&P 500 на пути к новому максимуму: как инвестору не упустить выгодные возможности

Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 77,49 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 80 центов или 1%, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,66 доллара за баррель (- 0,66%);

за баррель (- 0,66%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,49 доллара за баррель (- 1,02% доллара).

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: